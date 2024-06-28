Поездки с президентом, финансы и "репортажи" с 6 лет: журналисты NUR.KZ рассказали о своей работе

Каждое утро миллионов казахстанцев начинается не только с кофе, но и прочтения новостей на NUR.KZ. Но, наверное, немногие задумаются - кто стоит за громкими заголовками и самой свежей информацией.

Уже более 15 лет мы радуем наших читателей оперативными новостями и авторскими материалами, рассказывая обо всем, что волнует жителей страны. Порой нашим сотрудникам приходится "переводить" на более понятный язык канцелярит госорганов, порой – освещать события как позитивные, так и, к сожалению, не слишком приятные.

Работа редакции не останавливается ни на минуту, что бы ни происходило – пока алматинцы спасаются на улице от землетрясений, мы садимся за компьютеры, чтобы информировать вас. Когда все чокаются шампанским на Новый год, мы продолжаем работать. И лишь 28 июня, в День работников казахстанских СМИ, мы можем выдохнуть, – но только на несколько минут – и поздравить коллег с праздником.

А еще в этот день мы хотим пригласить вас в наше "закулисье" и познакомить с теми, чьи имена вы видите под материалами.

Алена Бутенко

Журналист из Астаны Алена, известная читателям как Мими, в журналистике уже 10 лет, из которых 8 работает в NUR.KZ. Ранее она трудилась на радио, ТВ и даже глянцевом журнале, но всегда ей казалось, что она не на своем месте. И лишь здесь поняла, что нашла "свое", развиваясь как журналист, фотограф и в целом как личность.

Алена Бутенко. Фото: из личного архива

"Спустя много лет работы, могу с уверенностью сказать, что у нас самая адекватная, понимающая друг друга и профессиональная редакция – у нас отлично налажены коммуникации, есть чаты для супер быстрой коммуникации, есть выверенная схема работы по инфоповодам и мероприятиям, а это очень важно для новостей.

Рабочий день обычно строится вокруг брифингов – СЦК, МВД, Антикора, заседания правительства, мажилиса, сената и других", – делится она.

Алена предпочитает новостной формат подачи материала живому интервью. Брифинги она любит больше, чем записи комментариев официальных лиц в кулуарах. Главное, считает девушка, чтобы каждый в редакции занял свою нишу – так получается классная команда.

Алена Бутенко. Фото: из личного архива

"Мои любимые материалы были из командировок с президентами. Это возможность заглянуть в жизнь и работу самого важного человека в стране. Еще интереснее пытаться угнаться за президентским темпом – честно, до сих пор не понимаю, как это возможно все физически и эмоционально выдерживать каждый день, потому что мы, журналисты, чувствовали усталость уже через неделю такой жизни. Быть президентом – это сверхспособность", – считает она.

В своих материалах она придерживается главного правила – нужно сохранять холодный разум, даже если эмоции "накрывают", сначала надо выдать информацию, а потом уже переживать.

Виктория Колмакова

Вика уже порядка 20 лет в профессии. За этот период она получила опыт работы в газетах и интернет-СМИ. Девушка признается, что ей нравится передавать информацию читателям с помощью печатного слова. Долгое время была журналистом "в поле", также работала заместителем главного редактором и даже занимала главный пост.

"Интересно, что в профессию попала по случайному стечению обстоятельств, которые оказались судьбоносными. Всегда мечтала быть модельером, но после окончания школы неожиданно для самой себя оказалась на съемках серии репортажей, тогда и решила, что буду поступать на журфак. Поступила, отучилась, получила диплом.

Виктория Колмакова. Фото: из личного архива

В команду NUR.KZ пришла больше 6 лет назад. Сначала редактором ленты, затем стала руководителем отдела региональных новостей. NUR.KZ на данный момент сотрудничает с 15 собственными корреспондентами в регионах Казахстана, которые ежедневно освещают события на местах, посещают резонансные процессы, делают эксклюзивные материалы. Одна из моих задач – правильно скоординировать их работу и определить, насколько та или иная тема будет интересна нашим читателям", – говорит Виктория.

Ее отдел каждый день выпускает десятки материалов – о ЧП, ДТП, уголовных делах, задержаниях, пропавших людях, необычных происшествиях, насущных проблемах жителей, об акимах и чиновниках и многом другом. Команда старается освещать важные события раньше всех в стране.

Виктория Колмакова. Фото: из личного архива

"Могу со стопроцентной уверенностью заявить, как бы это пафосно ни звучало, что безумно люблю свою работу, свою команду и нашу компанию, которая дает мне возможность расти и развиваться. Мне нравится работать с информацией, текстами, изображениями, постоянно быть в курсе происходящего.

Моя страсть – находить интересные подробности в каждом отдельном случае и создавать на основании этого цепляющие заголовки. Трогают темы, касающиеся насилия над детьми. К сожалению, такие случаи в Казахстане нередки. Выделить отдельно какие-то из них не могу, потому что каждый – это большая трагедия для семьи", – делится редактор.

Вика увлекается путешествиями – она любит узнавать что-то неизведанное, расширять собственные горизонты, знакомиться с новыми людьми и на время погружаться в другую культуру. Это вдохновляет ее и даже изменило некоторые взгляды на жизнь. Кроме того, она уделяет внимание друзьям, выезжая с ними на природу, в горы, на водоемы, катаясь на сапах и квадроциклах.

Айгерим Хамзина

Алматинский журналист Айгерим пришла в компанию всего полгода назад, однако ее материалы уже полюбились читателям. Интересно, но свои репортажи Айгерим стала вести еще… в шесть лет!

"О том, что хочу быть журналистом, впервые подумала, когда училась еще в начальных классах. Услышав какую-то новость по телевизору, например, про подорожание бензина, я бежала к родителям с ручкой, тетрадкой и вопросом: "А что вы думаете по этому поводу?".

Писала я тогда очень медленно, так что родителям приходилось терпеливо ждать и диктовать "интервью" по слогам, параллельно исправляя грамматические ошибки "автора" (диктофонов, тем более, сотовых телефонов, не было). На один из дней рождения я попросила красивый блокнот, с которым в тот же день вышла во двор в поисках интересных спикеров. В тот день во дворе один из соседей как раз срубил дерево, что развязало "войну" среди жильцов дома. Я слушала, что они говорят, записывала, а потом пошла домой готовить свой "репортаж", – рассказывает Айгерим.

Айгерим Хамзина. Фото: из личного архива

После, когда уже в выпускном классе пришло время определиться с профессией, она вспомнила свое детское увлечение и поступила в вуз на журналиста. На четвертом курсе девушка пришла на областной телеканал в Петропавловске – работать там было ее мечтой. А через пять лет она переехала в Алматы, где попала в команду NUR.KZ.

–Первое, что меня впечатлило, – онлайн формат работы. Проработав на NUR.KZ полгода, я еще больше убедилась в том, как это удобно для сотрудников. Это огромная экономия времени на дорогу до офиса, которое можно потратить на поиск интересных тем для материала, общение со спикером или саморазвитие. Также мне понравился коллектив – это слаженная команда профессионалов, которые уважительно относятся к работе и коллегам.

Первый мой рабочий день прошел волнительно – в то время произошел пожар в хостеле в Алматы, в котором погибли люди. Это была большая трагедия, которая потрясла казахстанцев, и меня в том числе. Мой первый материал был о том, какие меры нужны принять, чтобы подобной трагедии не повторилось, а также о проверках, которые следует проводить в хостелах. Считаю, что это был важный материал. Один из комментариев от читателей был о том, что мы правильно делаем, что поднимаем этот вопрос. В конце рабочего дня я почувствовала, что день прошел не зря. Я не "отсидела" его с 9 до 18 часов, а действительно сделала что-то важное", –говорит девушка.

Айгерим Хамзина. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Она отмечает, что найти темы, которые заинтересуют читателя в огромном информационном потоке не так-то просто. В этом помогают наблюдательность, широкий круг знакомых и, конечно, социальные сети.

Чаще всего отписывать материал нужно прямо с места событий. В современном мире новость может устареть, пока ты "довезешь" ее до офиса, говорит Айгерим. Работать в таком случае нужно максимально оперативно.

"Один из самых запоминающихся для меня материалов был в центре для бездомных. Меня тронули истории людей, которые остались на улице буквально без ничего. Кого-то обманули и отобрали дом, кто-то потерял все по своей вине, а теперь раскаивается, многие попросту не восстановились после пожара, болезни или из-за инвалидности. Думаю, им очень одиноко, потому что каждый хотел рассказать свою историю. Мы с фотокорреспондентом провели в этом центре почти три часа, общаясь с подопечными.

Запомнился материал об алматинских секонд-хендах. Там я познакомилась с покупательницей – очень стильной бабушкой, которой 80 лет. Она научила меня находить бренды в секонд-хендах и подобрала мне стильный наряд. Образ мне, к сожалению, не подошел – показался слишком ярким, но футболку по ее рекомендации я все же приобрела. Теперь, когда ношу, вспоминаю бабушку", – заключила Айгерим.

В свободное время девушка читает книги, выезжает на природу и ходит в походы, предпочитая спать под открытым небом.

Владимир Третьяков

Его работу нельзя не увидеть – именно фотографиями Владимира иллюстрируются многие материалы на NUR.KZ. Молодой человек тоже начал писать еще в школе, получая практику для поступления в вуз. А после его окончания и работы в качестве журналиста постепенно стал уходить в фото.

Владимир Третьяков. Фото: из личного архива

"До NUR.KZ успел поработать в газете и на ТВ, даже был собкором казахстанского телеканала в Таджикистане. Но NUR.KZ оказался для меня особенным местом. Работа фоторепортера здесь похожа на информационное агентство. А я всю свою карьеру фотографом готовил себя именно к такой специфике. Я имею в виду оперативность – я обожаю "соревнование" с коллегами на скорость, когда максимально быстро отправляешь фото, чтобы твое издание выдало новость раньше других.

Я люблю, когда съемки проходят необычно - чем экстремальнее, тем интереснее. Ненавижу дни, когда у меня мало работы. Тогда я просто выхожу из дома и брожу с камерой по городу, снимаю иллюстративные фото для нашего архива. Еще очень люблю поездки, неважно куда – будь то теплица тюльпанов в Алматинской области или АЭС неподалеку от китайского Шанхая", –говорит Владимир.

Владимир Третьяков. Фото: из личного архива

Самой запоминающейся съемкой он называет январские события, когда работники СМИ, работавшие "в поле", буквально рисковали жизнями.

"Тогда коллеги очень беспокоились за меня и это очень приятно. Раньше в других коллективах я не ощущал такого сопереживания. Но и съемки были очень непростыми. Мне еще долго снились вспышки светошумовых гранат, сожженные автомобили, туман. Конечно, это были страшные и неприятные события, но с точки зрения работы фоторепортера – уникальный опыт", – рассказывает фотокорреспондент.

Марк Мауленкулов

Марк – редактор раздела "Финансы" на NUR.KZ. Уже четыре года он трудится в компании, придя буквально за месяц до начала карантина.

"В NUR.KZ я сразу отметил концентрацию специалистов: было видно, что коллеги сосредоточены на своих материалах и приходят работать", – говорит молодой человек.

Марк Мауленкулов. Фото: из личного архива

Свой рабочий день он начинает с анализа источников и событий в сферах экономики, финансов, фондового рынка, страхования, законодательства и так далее. Затем выбираются интересные темы для материалов: задача Марка – сделать так, чтобы сложный финансовый вопрос был максимально понятен рядовому читателю.

"Самое классное в нашей работе – видеть, как люди стали лучше разбираться в сложных для них вопросах. Например, почему кредит – это инструмент, которым надо пользоваться только с правильным подходом, или почему нужно все же считать свои доходы и расходы, чтобы наконец-то разобраться с накопившимися долгами.

И радуешься больше всего в те моменты, когда люди лучше начинают понимать ипотеку, процессы в экономике, финансах, инвестициях, налогах и прочее и обсуждают эти темы, указывая, что прочитали об этом на NUR.KZ.

Марк Мауленкулов. Фото: из личного архива

Мне запомнился один случай: друг рассказал, как с семьей рассматривал вопрос оформления ипотеки и, чтобы разобраться в этом, он искал информацию в Сети. Сказал, что нашел классную статью и смог разобраться в ипотечных программах, а потом увидел, что ее автором являюсь я. Было радостно вдвойне", – добавил Марк.

Но журналистика – не единственное, что занимает его. Свободное время молодой человек проводит в служении в церкви, будучи алтарником в храме в честь Святого равноапостольного князя Владимира. Но финансы и экономику он продолжает изучать даже во внерабочее время.