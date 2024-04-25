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Как работа редактором рубрики «Спорт» стала образом жизни и почему нейросети не заменят журналистов

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Журналист и редактор Александр Бокулев
Журналист и редактор Александр Бокулев: NUR.KZ

Рубрика «Спорт» — один из самых популярных разделов сайта NUR.KZ. Журналист и редактор раздела Александр Бокулев рассказал о специфике работы и собственных принципах, позволяющих добиваться успеха.

Александр Бокулев — журналист и редактор рубрики «Спорт» на NUR.KZ. Он обладает универсальными знаниями в области спорта, профессонально разбирается в футболе и лыжных гонках, смешанных единоборствах, боксе, керлинге, фигурном катании и других спортивных направлениях.

В интервью коллегам Александр Бокулев рассказал о специфике работы спортивной рубрики, организации работы журналистов, которые пишут о спорте, ночных сменах, умении находить баланс между работой и личной жизнь, о взаимопомощи, взаимном уважении и поддержке коллег из NUR.KZ.

Какова ваша роль как редактора рубрики «Спорт» и какие обязанности вы выполняете ежедневно?

Сейчас я несу ответственность за всю нашу рубрику, поэтому ключевые ориентиры — развитие и повышение уровня раздела, стабильное достижение поставленных перед нами целей. Это требует не только работы с ежедневной рутиной, но и выполнения системных обязанностей: планирования, адаптации графика, контроля качества материалов. Стараемся, чтобы рубрика постоянно жила, наполнялась новым, а контент был качественным вне зависимости от автора, темы или объема.

Какие критерии вы используете при отборе материалов для публикации в спортивной рубрике?

Конечно, инфоповод должен быть интересен читателям. Важно не пропускать темы, у которых есть очевидный потенциал, в том числе за пределами спортивной аудитории, которая в глобальном смысле не так уж велика. Часто это связано либо с казахстанскими атлетами, либо с актуальной для страны повесткой. Но есть и события глобального значения, вызывающие внимание всего мира, в том числе и наших читателей.

Не менее значимо внимание к деталям. Иногда, казалось бы, мелочь помогает раскрыть не самую яркую тему с новой стороны и привлечь аудиторию. В особенности это касается заголовков, ведь их качество — один из важнейших критериев.

Наконец, у каждого материала или события есть «срок годности». Гораздо лучше первыми дать свежую новость и придумать для нее развитие, задать тренд, чем выжимать до последнего «протухшую» повестку.

Как вы следите за последними новостями в мире спорта, чтобы быть в курсе всех событий?

В семейном архиве есть много кадров, где вокруг меня в моменте 3–4 экрана с разными трансляциями или статистическими протоколами. Искренняя любовь к спорту помогает не терять фокус, ведь важно напрямую воспринимать как можно больше из того, о чем пишешь.

Но иногда, конечно, бывает непросто уследить за всем необходимым. Тут особенно важно распределение нагрузки, взаимодействие с коллегами. И фильтрация контента: в первую очередь включать профессионала, а не болельщика с личными пристрастиями.

С какими вызовами вы сталкиваетесь при редактировании материалов о спорте и как вы их преодолеваете?

Спорт — один из самых специфических сегментов в журналистике. Если он человеку не близок, то это будет негативно сказываться на качестве материалов. Сталкивался с такими примерами, но всегда это очень индивидуальная история. Если же со спортивной темой ситуативно работает коллега не из нашей сферы, то при необходимости всегда стараюсь помочь и подсказать, на что обратить внимание.

Как вы поддерживаете баланс между различными видами спорта и интересами аудитории в вашей рубрике?

К счастью, пул самых интересных для читателей видов спорта предельно понятен. Бокс, единоборства, футбол, хоккей, теннис дают стабильную основу для трафика. Вечная проблема — это что делать со всеми остальными.

Я сторонник подхода, при котором нельзя «забивать» на другие виды спорта, тем более что у казахстанцев в них хватает достижений. Работу нашей рубрики стараемся выстроить так, чтобы достаточно места нашлось и наиболее читаемым видам, и тем, которые часто обделены вниманием. В том числе поэтому появляется по четыре экрана с трансляциями.

Как вы взаимодействуете с журналистами и корреспондентами, пишущими о спорте для вашего издания?

Отдел у нас небольшой, но профессиональный и универсальный. Работаем демократично, учитывая интересы и особенности каждого, помогаем и подменяем друг друга при необходимости.

Как вы оцениваете качество и достоверность информации о спорте, поступающей от различных источников?

Спорт хорош еще и тем, что половину информации никак не извратишь. Как говорится, счет на табло. Но то, что не касается результатов, порой требует перепроверки и критического взгляда. Беспочвенные слухи, вбросы, корыстные личные разборки в нашем информационном поле тоже встречаются.

Как ваша работа способствует созданию интересного и информативного контента для читателей, увлеченных спортом?

Есть работа — есть и тот самый контент. Неоднократно даже тестировали нейросети, но каждый раз было видно, что в нашем деле человеку они проигрывают. Даже самую простую новость можно обработать с любовью и уважением к своему делу, по-хорошему заморочиться с фотографией, заголовком и прочими деталями, что сделает ее «живой» и фактурной. Искусственному интеллекту это не дано, но и нам нельзя сдавать позиции.

Какие стратегии и методы вы используете для привлечения новых читателей и удержания постоянной аудитории в вашей спортивной рубрике?

Как я отмечал ранее, важно постоянно искать темы, которые могут привлечь новую аудиторию. Как правило, это стык спорта с другими сферами жизни — социальной, экономической, политической, культурной и т. д. Отдельную роль здесь играют социальные сети, которые могут еще активнее донести наши материалы до широкой аудитории, в том числе нецелевой.

Кроме того, в освещении спортивных событий важна стабильность и цикличность. Наша работа во многом «завязана» на глобальном спортивном календаре, по которому можно спрогнозировать всплески интереса аудитории. Если люди сами ждут и ищут информацию о том или ином событии, мы заранее должны быть готовы предоставить ее в лучшем виде. Это помогает формировать постоянную аудиторию и ее доверие.

Каким вы видите будущее развитие спортивной журналистики и какие тренды считаете наиболее значимыми в этой области?

Мы живем в такое время, когда глобальные прогнозы — дело неблагодарное. Но мне кажется, что спорт был, есть и будет отдушиной для многих, в том числе в информационном поле. Это последний бастион, где все еще можно гораздо чаще читать о достоинстве, воле, чести и трудолюбии, чем о печальных новостях.

Но спорт тоже втягивается в информационную борьбу. Тренд в том, что тезис «Спорт вне политики» все меньше связан с реальностью, а нам приходится к этому адаптироваться.

Если же выделять более приятные тенденции, то видно увеличение числа девушек в спортивной журналистике. Стереотип о маскулинности нашей сферы успешно рушится, в дальнейшем, на мой взгляд, это будет только набирать обороты. Отсюда рост конкуренции, появление новых идей, форматов. Все это двигает индустрию вперед.

Какова роль редактора рубрики спорта в проведении ночных дежурств и работе в выходные?

Так и хочется сказать, что ключевая. Выходные — это наш главный хлеб, как правило. В эти дни максимальная концентрация всевозможных соревнований и спортивных мероприятий. Это выгодно и коллегам из других отделов, у которых на выходных число сюжетов, напротив, часто снижается. Зато наш вклад в общее дело заметно растет.

Иногда подобная ситуация действительно возникает по ночам. Тут дело в том, что многие события, важные для спортивной редакции, проходят в Европе и Северной Америке, а это значительная разница во времени.

Какие задачи обычно выполняются во время ночных дежурств?

Людей мы любим, ценим и уважаем, поэтому, если нет веской причины, то ночной работы стараемся избегать. Если, конечно, такого желания нет у самого сотрудника. Но когда ночью ожидается важное для нас событие, заранее стараемся адаптировать график и закрыть повестку максимально оперативно. То есть важно иметь четкий план ночной работы, чтобы сэкономить собственные силы в экстремальной ситуации.

Иногда это требует формирования «рыбы», то есть заготовки статьи с уже известной ключевой информацией и контекстом. Ночью это бывает особенно актуально.

Какие основные аспекты и события в мире спорта требуют особого внимания и оперативной обработки в ночное время?

Самые яркие примеры в казахстанском спорте — матчи национальных сборных, особенно в футболе и хоккее. Многие их значимые игры проходят в то время, когда даже преданные болельщики могут уже быть лицом в подушке. А мы должны дождаться не только финального свистка, но и пресс-конференций, первых комментариев.

Также особого внимания в ночное время периодически требуют большие события в мире бокса, единоборств и тенниса. Говорю это и радуюсь, что ближайшая Олимпиада будет в Париже, разница во времени вполне терпимая. Кажется, переход Казахстана на единый часовой пояс очень выгоден именно спортивным журналистам.

Как ваша работа в выходные дни отличается от обычного рабочего графика и какие задачи обычно ставятся перед вами в эти дни?

Наша главная цель в эти дни — выжать из них максимум и для себя, и для коллег, общего дела. Не упустить важные события, красиво их подать, привлечь аудиторию. Обычно это приводит к усиленной нагрузке на сотрудников редакции. Но компенсируем в более спокойные рабочие дни, чтобы все могли восстановиться и не перегореть.

Как вы организуете свое время в ночные смены и выходные, чтобы обеспечить оперативную обработку и публикацию спортивных новостей?

Стараемся к старту новой недели уже иметь график до ее окончания, где прописаны все ожидаемые ключевые события. Далее смотрим, насколько необходимо корректировать наши смены: кому и где нужно включиться, а где есть смысл отдохнуть и набраться сил. И, конечно, всегда важно быть готовыми подстраховать друг друга при форс-мажорах, громких и неожиданных новостях.

Какие вызовы чаще всего возникают при работе в ночное время и в выходные? Как вы их решаете?

Базовый вызов в ночное время — борьба со сном. Тут у всех свои лайфхаки, но в любом случае важно, чтобы потом получилось отоспаться, восстановиться.

При работе в выходные бывает непросто синхронизировать семейный досуг. Это я по себе знаю. Зато появляются дополнительные варианты в будни. Надо только не забывать их реализовывать. Так что работа в выходные не приговор для семейной жизни!

Как еще ваша работа в ночное время и в выходные влияет на вашу личную жизнь и режим дня?

К прошлому ответу могу добавить, что лично мне нравится повышенный драйв в выходные. С радостью обмениваю его на возможность заниматься нерабочими делами в какие-то из будних дней. А вот на попытках вставать пораньше уже поставил крест. Иногда это получается и дает приятный эффект, но системно я давно стал «совой» во многом из-за работы.

Какие методы вы используете для поддержания эффективности и концентрации во время ночных дежурств и работы в выходные?

С опытом об этом, к счастью, почти не приходится задумываться. Помогают и особенности организма. Понятно, что ночная работа физически выполнима не для всех, и это нормально. На то и разные люди в редакции, есть взаимопомощь. При этом любому периодически нужен отдых, особенно когда работа завязана на ноутбуке или компьютере, что дает нагрузку на глаза.

Также, не сочтите за пафос, помогает любовь к спорту и своему делу. В этом смысле я абсолютный романтик, который может ловить кайф от футбола и борьбы, от керлинга и фигурного катания. Вообще спорт для меня — единственный механизм для противостояния, имеющий смысл.

Плюс важна мотивация. Например, понимание того, что наша работа важна для других. Вдохновляет, когда виден отклик аудитории, когда нас объединяют эмоции и захватывают дискуссии о том, насколько нужно урезать государственное финансирование футбольных клубов или считать ли шахматы спортом (правильный ответ — конечно, считать). Работа с обратной связью тоже своеобразный метод поддержания тонуса.

Какие советы вы можете дать молодым редакторам, которые только начинают работать в сфере спортивной журналистики и сталкиваются с нестандартным графиком?

Конечно, забыть о работе с понедельника по пятницу с 9 до 18. График в спортивной журналистике быстро сливается с образом жизни. Все такое же гибкое, подвижное, в общем, творчески упорядоченный хаос.

Плюс важно четко оценивать свои компетенции в мире спорта. Напомню: сфера у нас очень специфическая, без начальной базы знаний тяжело попасть в нее и закрепиться. И даже если эта база в наличии, необходимо постоянно ее совершенствовать и развиваться, чтобы найти и карьерный путь, без которого можно быстро разочароваться вообще во всем.

Кроме того, в любом деле сначала, как правило, тяжело. Скромные заработки, сложная адаптация и т. д. В спортивной журналистике это очень актуально. Но если профессионализм, выдержка и некий романтизм сольются воедино, получится отличный катализатор для роста.

Как ваша работа в ночное время и в выходные влияет на взаимодействие с другими членами редакционной команды и на общий ритм работы в издании?

Если говорить о ритме, то на выходных и по ночам спортивная редакция нередко дает нашему сайту тахикардию. Некоторых коллег это впечатляет и наводит на мысли, что мы роботы. Хотя о них порой можно подумать то же самое, ведь работа в главной редакции не менее трудоемкая и достойная уважения.

Так что важно говорить и на отвлеченные темы, пересекаться лично, чтобы понимать друг друга лучше и убеждаться в том, что все-таки мы живые люди, а не машины. В общем, тут работают профессионалы, которые всегда могут помочь делом, словом и примером.

Драйв, влюбленность в свое дело и профессионализм Александра Бокулева, надеемся, станут вдохновлением и напутствием для тех журналистов, которые решили связать свою деятельность с освещением спортивных событий. А читателям NUR.KZ они откроют те особенности работы журналистов рубрики «Спорт», благодаря которым появляется актуальный и интересный спортивный контент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2090291-kak-rabota-redaktorom-rubriki-sport-stala-obrazom-zhizni-i-pochemu-neyroseti-ne-zamenyat-zhurnalistov/

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