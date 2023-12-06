Быстро и бесплатно: подписаться на авторскую рассылку NUR.KZ для беременных можно в один клик

На NUR.KZ с октября прошлого года существует рассылка для беременных, которая дает возможность женщинам получать полезную информацию, соответствующую их сроку беременности. Теперь подписаться на нее стало еще проще.

Ранее мы уже писали об этой рассылке. А с новым виджетом подписки для беременных получать письма стало проще и быстрее. Теперь это можно сделать на странице статьи.

Эта опция упрощает работу редакции: виджет автоматически добавляется к статьям в подрубрике «Материнство», и редакторам не нужно писать об этом вручную в каждой статье, как это было ранее.

Для подписки нужно:

Открыть любую статью из подрубрики "Материнство" и увидеть виджет с предложением подписки. Указать в виджете электронную почту, срок беременности на данный момент. Нажать кнопку «Подписаться». Получить на электронную почту письмо-подтверждение о подписке.

С этого момента пользовательница будет ежемесячно получать письмо с информацией, актуальной для ее текущего срока беременности:

о развитии плода;

об изменениях в организме будущей мамы;

о трудностях протекания беременности;

о подготовке к родам.

Рассылка от NUR.KZ бесплатна, оперативна и содержит исключительно достоверную информацию, которая подается в легкой и понятной форме.

Обращаем внимание, что рассылка содержит исключительно ознакомительную информацию и ни в коем случае не заменяет консультации и плановые осмотры врача при беременности.