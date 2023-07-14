На NUR.KZ появились реакции под статьями

Реакции под статьями: NUR.KZ

Под статьями на NUR.KZ появилась возможность ставить реакции. Так сможете без слов высказать свое мнение о материале и теме. Расскажем подробнее о реакциях.

Что такое реакции под публикациями

Ранее уже были добавлены реакции под комментариями, которые наши читатели активно используют. Теперь же было принято решение добавить их и под сами статьи. Так у читателей есть возможность быстро высказывать свое отношение к публикации, даже если нет желания оставлять текстовый комментарий.

Всего доступно шесть реакций. Пользователи могут поставить лайк или сердечко, чтобы выразить то, что им понравилась статья. Также доступен смех, грусть, удивление и гнев.

Это нововведение поможет читателям взаимодействовать с материалами и влиять на нашу контент-политику, поскольку редакционная команда будет понимать, какие темы более интересны и актуальны для аудитории.

Мы хотим услышать ваше мнение о реакциях под нашими публикациями

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Реакции уже появились на NUR.KZ. Станьте одними из первых, кто опробует новый функционал, оставив реакцию под этим материалом!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2027856-na-nurkz-poyavilis-reaktsii-pod-statyami/