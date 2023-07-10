Журналист портала NUR.KZ Юлия Абрамова победила на конкурсе «Медиа-премия Amanat — 2023»

Депутат Сергей Пономарев и редактор NUR.KZ Кристина Кривцанова: NUR.KZ

Журналист информационного портала NUR.KZ Юлия Абрамова награждена в номинации «Лучший материал об исполнении гражданского долга» за публикацию о казахстанских спасателях, которые отправились на помощь в Турцию.

Ежегодно в преддверии Дня работника средств массовой информации партия Amanat проводит конкурс, чтобы определить лучших журналистов во множестве номинаций. Одним из победителей этого республиканского конкурса «Медиа-премия Amanat — 2023» стала журналистка NUR.KZ Юлия Абрамова.

Победителей на премии определяют по тематическим направлениям, вне зависимости от жанра СМИ. Цель конкурса — поддержка профессиональных и ответственных журналистов, а также развитие СМИ. Партия Amanat выделила Юлию Абрамову в номинации «Лучший материал об исполнении гражданского долга».

Награду журналистка NUR.KZ получила за статью о казахстанских спасателях, которые искали людей под завалами в Турции после разрушительного землетрясения. Главными героями в статье стали 23-летний спасатель Евгений Мустафин и спасатель-кинолог Дамир Гизатулин вместе со своей собакой-малинуа Лигой. Они в подробностях рассказали о своей работе в Турции.

Депутат Сергей Пономарев и редактор NUR.KZ Кристина Кривцанова: NUR.KZ

Партия Amanat уже в 14-й раз подряд проводит республиканский конкурс среди журналистов. За все эти годы более 150 профессионалов отечественной медиасферы становились победителями этого престижного соревнования. В текущем году были внесены изменения в порядок и правила проведения конкурса, а также добавлены специальные номинации.

Всего на конкурс было подано около 2000 работ от примерно 300 участников. Подавляющее большинство, а именно 60% представлено работами от региональных СМИ. Интересно отметить, что в этом году были допущены к участию и YouTube-проекты. В результате были объявлены победители в 7 номинациях, а также вручены 3 специальные премии.

Торжественная церемония награждения прошла 26 июня. Призы вручал член Комитета по вопросам экологии и природопользованию мажилиса парламента Республики Казахстан Сергей Пономарев. Поскольку у Юлии не было возможности лично посетить церемонию, награды вместо нее получила коллега, редактор NUR.KZ Кристина Кривцанова. Юлия Абрамова стала обладательницей почетной статуэтки, диплома от Amanat и сертификата на 500 тысяч тенге. С чем ее и поздравляем!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2027739-zhurnalist-portala-nurkz-yuliya-abramova-pobedila-na-konkurse-media-premiya-amanat-2023/