Кто был организатором госпереворота во время январских событий, ответил Асылов

Берик Асылов. Фото: sko.prokuror.gov.kz

На заседании мажилиса один из депутатов задал вопрос генеральному прокурору РК Берику Асылову о том, кто был организатором государственного переворота во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно организаторов я привел эти данные, по госизмене, по тому, что у них была попытка захвата власти. По председателю КНБ и его заместителям были начаты уголовные дела, сейчас они направлены в суд.

Это закрытое дело, очень конфиденциально. На сегодняшний день мы выявили 18 организаторов в Кызылорде, Алматы, Жамбылской области.

Была особая роль Джумагельдиева (Дикого Армана - прим.ред.). Кроме него, Нурпеисов и Тлеужанов, религиозные экстремисты. Руководители организовали преступные деяния", - сообщил генпрокурор.

Напомним, сегодня в Казахстане годовщина январской трагедии.

Ровно год назад в городах страны произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.

Ранее мы сообщали о том, что известно на сегодняшний день касательно расследований по январским событиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2004223-kto-byl-organizatorom-gosperevorota-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-otvetil-asylov/