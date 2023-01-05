Сколько всего человек осудили по делу о январских событиях

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мажилисе глава МВД сообщил о количестве осужденных по делу о январских событиях граждан – всего после беспорядков было заведено более 4 600 уголовных дел по фактам убийств, краж, незаконного оборота оружия, хулиганства, повреждения имущества, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным МВД, больше всего дел было заведено по факту краж – более 2 500, оборота оружия – 440, хулиганства – более 360, повреждения имущества – 188, убийств – 91.

"Всего по уголовным делам были задержаны 983 лица. По поручению главы государства граждане, не имевшие судимость и добровольно возместившие ущерб, освобождались – это 255 человек. В отношении большей части лиц применялись меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Эта мера не распространялась на граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, имевших судимость и скрывавшихся от органов следствия. 226 подобных нарушителей оставались под стражей", - сообщил министр Марат Ахметжанов.

По его данным, суду предан 631 обвиняемый, из них осуждены 599 лиц.

Ограничение свободы среди них получили 455 человек, лишение свободы – 132, общественные работы – 6, штраф – также 6 человек.

Напомним, сегодня, 5 января, в Казахстане годовщина январской трагедии. Ровно год назад в городах страны произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.

Как сообщил глава МВД Марат Ахметжанов, во время беспорядков полиция была оснащена спецсредствами нелетального действия.

"Они применялись для восстановления общественного порядка, это принятая международная практика. Для этого были все основания: массовые беспорядки, отражение нападения на граждан и сотрудников полиции, задержание лиц, оказывающих сопротивление", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004228-skolko-vsego-chelovek-osudili-za-yanvarskie-sobytiya/