Январские беспорядки: выросло количество уголовных дел по актам терроризма

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель начальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК заявил, что на сегодня в производстве спецпрокуроров находится 32 уголовных дела по актам терроризма, хотя еще 30 июня их было всего 8, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов отметил, что в те трагические дни преступники организованно нападали на военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках, совершали мародерства.

По его словам, погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма были совершены в Алматы, в Шымкенте, а также в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

"В целом по стране в результате указанных событий зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований. На сегодня в производстве спецпрокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 – по актам терроризма. По мере завершения следственных действий уголовные дела направляются в суд", – отметил он.

Так, по его словам, в Алматы специальными прокурорами завершено досудебное расследование в отношении троих граждан, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках, нападении на здания госорганов и применении насилия в отношении представителей власти.

"В ночь с 4 на 5 января указанные преступники, находясь на центральной площади города Алматы, в группе с другими лицами совершили погромы 42 служебных автомашин полиции, вооружившись подручными средствами, применяли насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении и поджоге здания акимата.

Их причастность к преступлениям подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и экспертными исследованиями. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу", – подчеркнул Елдос Килымжанов.

В целом, по его данным, к этому часу под стражей содержатся 349 подозреваемых лиц. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.

Всего по январским событиям в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц.

Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, кроме этого, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.

Напомним, что во время январских событий в Казахстане погибло 232 человека, в том числе 19 сотрудников правопорядка.

Также ранее глава МВД РК Марат Ахметжанов сообщал, что преступники стреляли по патрульным нарядам и случайным прохожим во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1978999-yanvarskie-besporyadki-vyroslo-kolichestvo-ugolovnyh-del-po-aktam-terrorizma/