Токаев: Боевики в Алматы были под воздействием наркотиков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24" заявил, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях в Алматы, находились под воздействием наркотиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что у полиции есть четкая инструкция: не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов.

"Сильно пострадали молодые ребята-десантники, которые тоже не имели при себе оружия и были вооружены лопатками и дубинками. Они их раздели и использовали в качестве живого щита при атаке на резиденцию президента. Это раз. Во-вторых, использовали женщин", - добавил президент.

По его словам, следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков.

"У них пропало чувство боли, и на заключительном этапе, когда силовые органы стали применять оружие, стреляли по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые. То есть, это, опять же, говорит о тщательности спланированной операции", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1953653-tokaev-boeviki-v-almaty-byli-pod-vozdeystviem-narkotikov/