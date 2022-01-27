Членов радикальной организации "Йакын Инкар" задержали в ходе беспорядков в Казахстане

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Агентство "Хабар" выпустило документальный фильм о трагических январских событиях, в котором представлена полная хронология беспорядков и подробно рассказано о произошедшем, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным, приведенным в титрах к фильму, во время январских беспорядков в стране были задержаны сторонники радикальной ячейки "Йакын Инкар". У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры.

Кадр: документальный фильм "Трагический январь. Как это было"

Отметим, деятельность этой организации была запрещена в Казахстане еще в 2018 году. Тогда в Генпрокуратуре разъяснили, что "Йакын Инкар" является дочерней организацией запрещенной в Казахстане "Таблиги Джамаат". Цель этих движений - создание "халифата", что предполагает насильственное свержение власти, неподчинение существующим законам, Конституции в том числе. Последователи организации отрицают право на существование в мире других религий, что законами Казахстана определяет ее в разряд экстремистских, сообщал Sputnik Казахстан.

Отметим, об участии в беспорядках членов радикальных и экстремистских организаций ранее говорил и госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.

Напомним, в результате январских беспорядков в Казахстане погибли не менее 225 человек, 19 из них - полицейские и военные. Возбуждено больше 1800 уголовных дел по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1953197-chlenov-radikalnoy-organizatsii-yakyn-inkar-zaderzhali-v-hode-besporyadkov-v-kazahstane/