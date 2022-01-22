1822 уголовных дела возбудили после беспорядков в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в ходе совещания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с руководителями отдельных государственных органов министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, сколько было возбуждено уголовных дел после массовых беспорядков, передает Акорда.

Глава МВД отметил, что продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.

По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам.

Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД.

По словам Ерлана Тургумбаева, в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями.

Напомним, также в ходе совещания Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование по каждому случаю гибели людей во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952486-1822-ugolovnyh-dela-vozbudili-posle-besporyadkov-v-kazahstane/