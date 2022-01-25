В Алматы и двух областях снижается уровень террористической опасности

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С полуночи 26 января прекращается действие режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета национальной безопасности РК.

"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00:00 часов 26 января 2022 года действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы.

С этого же времени в указанных регионах устанавливается высокий "оранжевый" уровень террористической опасности", – сообщили в КНБ по информации Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

При этом сохраняется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного "желтого" уровня – в Западно-Казахстанской области.

С 00:00 26 января в городе Балхаше Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный "желтый" уровень террористической опасности.

"В условиях действующих ограничений продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков.

С целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ органам правопорядка разрешается осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр.

Просим граждан проявить терпение и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиям", – заключили в пресс-службе КНБ.

Напомним, 5 января на фоне беспорядков на территории всего Казахстана, в том числе в Алматы, был введен режим чрезвычайного положения. 19 января режим ЧП в южной столице был снят, однако "красный" уровень террористической опасности сохранился.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1952959-krasnyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-snimaetsya-v-almaty-i-dvuh-oblastyah/