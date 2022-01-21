Нападение террористов на здание полиции в Талдыкоргане: следователь вызволил раненых

Управление полиции Талдыкоргана после беспорядков. Фото: NUR.KZ

Молодой следователь во время беспорядков помог раненым коллегам выбраться из горящего здания управления полиции Талдыкоргана. Подробности озвучиваются на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

Во время массовых беспорядков в Талдыкоргане вместе со строевыми подразделениями были задействованы сотрудники следствия и дознания ДП Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, в момент нападения террористов на здание управления полиции Талдыкоргана отличился молодой следователь следственного управления, старший лейтенант полиции Адлет Мынбаев. Он не оставил своих коллег в беде.

Адлет Мынбаев. Фото: instagram.com/police_almobl

"Во время вспыхнувшего пожара он, быстро сориентировавшись, помог следователям Тилеукенову и Тынысбаеву, которые были лишены возможности самостоятельно передвигаться из-за полученных травм, выбраться из горящего здания и покинуть опасную зону", - сообщили в ДП региона.

Отмечается, что Адлет Мынбаев является примерным работником. В 2020 году после окончания Омской академии МВД РФ был назначен на должность и работает следователем СУ ДП Алматинской области.

Ранее жительница Талдыкоргана рассказала, как стала свидетельницей нападения на департамент полиции региона. Также стало известно, как отражали атаки на акимат Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1952405-napadenie-terroristov-na-zdanie-politsii-v-taldykorgane-sledovatel-vyzvolil-ranenyh/