Сын ректора КазНУ Жансеита Туймебаева погиб во время беспорядков в Алматы

Жансеит Туймебаев. Фото: kaznu.kz

Во время беспорядков в Алматы погиб сын ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева. Информацию о его гибели подтвердили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе вуза.

"В связи с трагической гибелью сына ректора КазНУ им. Аль-Фараби Туймебаева для предотвращения появления фейковой информации об обстоятельствах произошедшей трагедии сообщаем следующее: 6 января вечером, до начала комендантского часа, в Алматы Елнар на машине возвращался домой, двигаясь вверх по проспекту Назарбаева. Не доезжая до улицы Сатпаева, он остановился на перекрестке, и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран он скончался на месте. В настоящее время компетентными органами проводятся необходимые следственные мероприятия", - говорится в сообщении вуза.

63-летний Жансеит Туймебаев возглавляет КазНУ им. Аль-Фараби с февраля 2021 года.

В послужном списке Туймебаева работа в МИДе Казахстана, несколько лет он являлся послом Республики Казахстан в Турции, позже - в России и Албании, работал генеральным консулом Казахстана в Турции, с 2004 по 2006 был советником президента, с 2007 по 2010 год являлся министром образования и науки Казахстана, а позже был акимом Южно-Казахстанской и Туркестанской областей.

Напомним, ранее в Туркестанской области простились с 19-летним курсантом академии Погранслужбы КНБ Жупарбековым Даулетом. Он погиб в результате террористической атаки в Алматы.

В беспорядках в южной столице погиб еще один курсант академии - 20-летний Мейрхан Битим. Его тело было доставлено в родной Актау.

Вчера в Карагандинской области в последний путь провели 28-летнего сотрудника КНБ Адиля Нуркенова. Он погиб при беспорядках в Талдыкоргане.

В Талдыкоргане похоронили бойца СОБР, лейтенанта полиции Дархана Барганаева, погибшего при охране правопорядка, и сотрудника ДУИС, прапорщика юстиции Ербола Ержанова, погибшего при нападении боевиков на СИЗО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950389-syn-rektora-kaznu-zhanseita-tuymebaeva-pogib-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty/