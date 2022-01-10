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Террористы шесть раз атаковали здание департамента полиции в Алматы во время беспорядков. Об этом в интервью телеканалу "Хабар 24" сообщил госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.

Слова Карина приводит издание Sputnik Казахстан.

"Это не массовые беспорядки, не те обычные беспорядки, которые мы видим. Массовые беспорядки - это когда мы видим погромы, поджоги. Здесь были штурмы госучреждений, были атаки на здания правоохранительных органов.

Шесть атак только на департамент полиции Алматы. Департамент полиции держал оборону, отражал атаку с 12 ночи до 5 утра", - сказал Карин.

Напомним, под обстрел террористов попал также автомобиль акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. Сам градоначальник не пострадал, но ранения получили его водитель и два сотрудника акимата.

Госсекретарь РК назвал произошедшее в Казахстане гибридной террористической атакой, а также отметил, что на кону стоял вопрос о сохранении государства в целом.

Ранее в МВД рассказали, как террористам удалось устроить беспорядки в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950205-terroristy-shest-raz-atakovali-zdanie-departamenta-politsii-v-almaty/