Автомобиль столкнулся с тепловозом под Актау

Автомобиль врезался в тепловоз под Актау - инцидент произошел накануне вечером рядом с базой "Рекон". Подробности озвучили в полиции, передает издание "Лада".

ДТП произошло 21 октября примерно 20:45. За рулем легкового автомобиля марки Geely Emgrand находилась женщина 1981 года рождения.

По предварительной информации, автоледи не заметила приближающийся поезд и нарушила правила дорожного движения.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, к счастью, пострадавших нет.

В отношении женщины составлен административный протокол - ее привлекли к административной ответственности.

Напомним, летом в Алматинской области на ж/д переезде перегона Жинишкесу – Шелек произошло ДТП с участием машины и поезда. Водитель автомобиля получил травму.

В конце мая этого года на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь легковой автомобиль выехал на пути перед поездом. Столкновения избежать не удалось, обошлось без жертв и пострадавших, но ДТП повлияло на график движения поездов.

