Автомобиль столкнулся с тепловозом под Актау
Опубликовано:
Автомобиль врезался в тепловоз под Актау - инцидент произошел накануне вечером рядом с базой "Рекон". Подробности озвучили в полиции, передает издание "Лада".
ДТП произошло 21 октября примерно 20:45. За рулем легкового автомобиля марки Geely Emgrand находилась женщина 1981 года рождения.
По предварительной информации, автоледи не заметила приближающийся поезд и нарушила правила дорожного движения.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, к счастью, пострадавших нет.
В отношении женщины составлен административный протокол - ее привлекли к административной ответственности.
Напомним, летом в Алматинской области на ж/д переезде перегона Жинишкесу – Шелек произошло ДТП с участием машины и поезда. Водитель автомобиля получил травму.
В конце мая этого года на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь легковой автомобиль выехал на пути перед поездом. Столкновения избежать не удалось, обошлось без жертв и пострадавших, но ДТП повлияло на график движения поездов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2300016-avtomobil-stolknulsya-s-teplovozom-pod-aktau/
