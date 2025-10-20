Цепное ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Семее (видео)

Сегодня днем в Семее произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей - двоих водителей доставили в больницу для обследования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщает Департамент полиции области Абай, 20 октября около 16:29 часов на улице Каржаубайулы 60-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Tucson, не убедившись в безопасности дорожного движения и не выбрав безопасную скорость, допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем Nissan Skyline под управлением 41-летней женщины-водителя.

В результате произошло цепное столкновение с транспортными средствами Toyota Camry, Hyundai Tucson, Volkswagen Golf и Kia Bongo.

Водители автомобилей Hyundai Tucson и Nissan Skyline были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Остальные участники дорожного происшествия не пострадали, их транспортным средствам причинен материальный ущерб.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается степень полученных травм и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Добавим, вчера, 19 октября, в Аксуском регионе Павлодарской области за день произошли два смертельных ДТП: в одном погиб водитель, в другом - пассажир. Полиция возбудила уголовные дела.

Сегодня в Костанайской области вынесли приговор в отношении обвиняемого в ДТП, в котором погиб подполковник полиции Батырсаим Зайтинов.

