Цепное ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Семее (видео)
Опубликовано:
Сегодня днем в Семее произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей - двоих водителей доставили в больницу для обследования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Как сообщает Департамент полиции области Абай, 20 октября около 16:29 часов на улице Каржаубайулы 60-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Tucson, не убедившись в безопасности дорожного движения и не выбрав безопасную скорость, допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем Nissan Skyline под управлением 41-летней женщины-водителя.
В результате произошло цепное столкновение с транспортными средствами Toyota Camry, Hyundai Tucson, Volkswagen Golf и Kia Bongo.
Водители автомобилей Hyundai Tucson и Nissan Skyline были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Остальные участники дорожного происшествия не пострадали, их транспортным средствам причинен материальный ущерб.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается степень полученных травм и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Добавим, вчера, 19 октября, в Аксуском регионе Павлодарской области за день произошли два смертельных ДТП: в одном погиб водитель, в другом - пассажир. Полиция возбудила уголовные дела.
Сегодня в Костанайской области вынесли приговор в отношении обвиняемого в ДТП, в котором погиб подполковник полиции Батырсаим Зайтинов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2299347-cepnoe-dtp-s-uchastiem-5-avtomobiley-proizoshlo-v-semee-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах