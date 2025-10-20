jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Гибель подполковника в Костанайской области: вынесен приговор

      Опубликовано:

      Батырсаим Зайтинов
      Батырсаим Зайтинов. Фото: instagram.com/sadenov_online

      В Костанайской области вынесли приговор в отношении обвиняемого в ДТП, в котором погиб подполковник полиции Батырсаим Зайтинов, передает NUR.KZ со ссылкой областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимого рассмотрел Федоровский районный суд.

      Его обвинили в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места дорожно-транспортного происшествия (ч.3 ст.345-1 и ст.347 УК РК).

      Как установил суд, в мае 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице в селе Федоровка.

      "Он совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21214" под управлением водителя, двигавшегося в попутном направлении и завершавшего маневр поворота налево. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗ-21214" от полученных телесных повреждений скончался на месте", - говорится в сообщении суда.

      В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права управления авто сроком на 10 лет.

      На судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Потерпевшая сторона просила наказать его по всей строгости закона, назначив максимальное наказание.

      При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, его чистосердечное раскаяние и полное признание вины.

      Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, установлено не было.

      Суд признал мужчину виновным по предъявленному обвинению. Ему назначили наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также подсудимого лишили права управлять транспортным средством сроком на 10 лет.

      Гражданский иск потерпевшей удовлетворили: с осужденного в ее пользу взыскали компенсацию морального вреда и причиненный материальный ущерб.

      Приговор пока не вступил в законную силу.

      Напомним, в начале мая глава МВД РК Ержан Саденов в соцсети сообщил о гибели в ДТП при исполнении служебных обязанностей участкового инспектора полиции Костанайской области, подполковника Батырсаима Зайтинова. Он выразил соболезнование родным и близким полицейского.

      Позже стало известно, что после гибели 47-летнего подполковника полиции возбудили уголовное дело. После инструктажа он следовал к месту несения службы, когда в его автомобиль "Нива" влетел Volkswagen Touareg.

      По информации полиции, водитель Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места ДТП, но быстро был задержан и водворен в ИВС.

