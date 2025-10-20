Два смертельных ДТП произошли за один день в Павлодарской области

В Аксуском регионе Павлодарской области за день произошли два смертельных ДТП: в одном погиб водитель, в другом - пассажир. Полиция возбудила уголовные дела, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, одна из аварий произошла 19 октября на автодороге Атамекен - Курчатов в 4 км от села Курколь Аксуского региона.

По предварительным данным, водитель автомашины Chery Tiggo 7 Pro, не выбрав безопасную скорость движения, врезался в заднюю часть Lada-21214.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб водитель и травмирован пассажир.

ДТП в Павлодарской области. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

Вторая авария произошла в тот же день на автодороге Кенжеколь - Аксу вблизи села Карабай Аксуского региона.

По предварительным данным установлено, что водитель автомашины Chevrolet Cobalt, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Honda Odyssey.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб пассажир. Обстоятельства и причины обеих аварий будут установлены в ходе расследования.

Ранее в Кокшетау правоохранителям пришлось гнаться за водителем, который пытался скрыться от них, но попал в аварию. Несмотря на попытки полицейских остановить нарушителя без риска для окружающих, водитель на высокой скорости не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение. Выяснилось, что мужчина был пьян и уже лишен водительских прав.

В Алматинской области водитель "ВАЗ", предположительно, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai, за рулем которого, как пишут в Сети, находился подросток. Пассажир и водитель "ВАЗа" погибли. Водителя Hyundai госпитализировали в районную больницу.

