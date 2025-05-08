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Эзотерика

Подполковник погиб в Костанайской области: возбуждено уголовное дело

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Батырсаим Зайтинов
Батырсаим Зайтинов. Фото: instagram.com/sadenov_online

В Костанайской области возбудили уголовное дело после гибели подполковника полиции в ДТП. Предполагается, что водитель второго авто был пьян, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение со служебным автомобилем "Нива", за рулем которого находился 47-летний майор полиции Батырсаим Зайтинов. После инструктажа он следовал к месту несения службы", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что водитель Volkswagen скрылся с места ДТП, но быстро был задержан и водворен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В полиции добавили, что погибший подполковник Батырсаим Зайтинов прослужил в органах внутренних дел 23 года, был известен как принципиальный, ответственный и уважаемый офицер, верный присяге и своему делу.

"Руководство Министерства внутренних дел и Департамента полиции Костанайской области выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержка", - добавили в полиции.

Напомним, ранее министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования семье Батырсаима Зайтинова. Тогда сообщалось, что полицейский погиб в результате ДТП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2243247-podpolkovnik-pogib-v-kostanayskoy-oblasti-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/