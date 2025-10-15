"За рулем был 13-летний ребенок": люди погибли в страшном ДТП под Алматы
Опубликовано:
В Алматинской области водитель "ВАЗ", предположительно, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai, за рулем которого, как пишут в Сети, находился подросток. Пассажир и водитель "ВАЗа" погибли, передает NUR.KZ.
Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал Qumash.
"По неподтвержденным данным, 34-летний водитель "ВАЗа" не уступил дорогу Hyundai Grandeur, за рулем которого был 13-летний ребенок. От удара последнего отбросило, и он врезался в столб. К сожалению, водитель и пассажир "Лады" скончались на месте. Мальчика доставили в больницу", - говорится в посте.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в ночь на 13 октября в селе Жалпаксай Карасайского района.
"Около 00:30 произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и Hyundai Grandeur. Предварительно установлено, что водитель "ВАЗа", выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной", - рассказали в ДП региона.
В результате аварии водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм скончались на месте происшествия. Второго участника ДТП с различными травмами госпитализировали в районную больницу.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Ранее в Павлодарской области случилось ДТП, унесшее жизни двух человек. Водитель автомашины "ВАЗ-2110" из-за плохой погоды не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с большегрузом. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового авто.
В селе Караоткель близ Астаны автомобиль въехал в дом в результате дорожно-транспортного происшествия. Предварительно выяснилось, что водитель Mitsubishi Outlander не уступил дорогу автомашине Hyundai Santa Fe, из-за чего один автомобиль снес забор и врезался в стену дома, а другой - въехал в дорожный знак.
