"За рулем был 13-летний ребенок": люди погибли в страшном ДТП под Алматы

В Алматинской области водитель "ВАЗ", предположительно, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai, за рулем которого, как пишут в Сети, находился подросток. Пассажир и водитель "ВАЗа" погибли, передает NUR.KZ.

Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал Qumash.

"По неподтвержденным данным, 34-летний водитель "ВАЗа" не уступил дорогу Hyundai Grandeur, за рулем которого был 13-летний ребенок. От удара последнего отбросило, и он врезался в столб. К сожалению, водитель и пассажир "Лады" скончались на месте. Мальчика доставили в больницу", - говорится в посте.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в ночь на 13 октября в селе Жалпаксай Карасайского района.

"Около 00:30 произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и Hyundai Grandeur. Предварительно установлено, что водитель "ВАЗа", выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной", - рассказали в ДП региона.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм скончались на месте происшествия. Второго участника ДТП с различными травмами госпитализировали в районную больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование.

