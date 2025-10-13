Автомобиль въехал в дом в пригороде Астаны (видео)

В селе Караоткель автомобиль въехал в дом в результате дорожно-транспортного происшествия. В полиции выясняют обстоятельства происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали видео с места дорожно-транспортного происшествия в селе Караоткель близ Астаны. На кадрах видно, что одна машина снесла забор и врезалась в стену дома, другая - въехала в дорожный знак.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Акмолинской области. Там сообщили, что ДТП произошло сегодня, 13 октября, с участием автомашин марок Mitsubishi Outlander и Hyundai Santa Fe.

"Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомашины Mitsubishi Outlander не уступил дорогу автомашине марки Hyundai Santa Fe под управлением 44-летней жительницы села Караоткель.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств ДТП. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности", - рассказали в полиции.

В ДП добавили, что погибших нет, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее грузовой автомобиль протаранил пункт взимания платы на автодороге Астана - Щучинск. По предварительным данным, водитель оказался пьян.

Также в Костанае 20-летний водитель Mercedes объезжал дорожных рабочих, не справился с управлением и въехал в торговый бутик. Пострадала пассажирка авто.

А в Костанайской области в результате ДТП пострадало здание заправочной станции - в него въехал грузовой автомобиль.

