Взрыв на трассе Караганда - Балхаш попал на видео

В Сети распространили видео взрыва на трассе Караганда - Балхаш. Подробности дорожно-транспортного происшествия озвучили в ДП Карагандинской области, передает NUR.KZ.

"Установлено, что 2 октября на 798-м километре автодороги Астана - Алматы 26-летний водитель автомобиля "ГАЗель", по предварительным данным, не справившись с управлением, столкнулся с задней частью прицепа грузовика "КамАЗ".

В результате ДТП водитель "ГАЗели" от полученных травм скончался на месте", - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В ДП Карагандинской области призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными за рулем и не превышать скоростной режим.

Ранее авария на трассе в области Абай унесла жизни трех человек - там лоб в лоб столкнулись легковушка и минивэн. Двое скончались на месте, один - в машине скорой помощи.

В Павлодарской области произошло смертельное ДТП с участием Toyota Alphard, в результате которого погибли два пассажира и был травмирован водитель.

