Лобовое столкновение: три человека погибли в результате аварии в области Абай

Авария на трассе в области Абай унесла жизни трех человек - там лоб в лоб столкнулись легковушка и минивэн. Двое скончались на месте, один - в машине скорой помощи, передает сайт телеканала КТК.

ДТП произошло сегодня утром на международной магистрали Омск - Майкапчагай - столкнулись Toyota и Nissan. Сообщается, что автомобили превратились в груду металла.

25-летний водитель легковушки и его 24-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте. 45-летний водитель минивэна умер в карете скорой помощи.

Кроме того, двое пассажиров минивэна госпитализированы с различными травмами. Полиция выясняет все детали произошедшего.

"В настоящее время начато досудебное расследование. Все обстоятельства выясняются", - сообщил начальник отдела полиции района Жанасемей Рауан Шибутов.

Источник: КТК.

Также в Павлодарской области произошло смертельное ДТП с участием Toyota Alphard, в результате которого погибли два пассажира и травмирован водитель.

Еще недавно в Алматинской области произошло жуткое ДТП со смертельным исходом с участием Toyota Alphard. По предварительным данным полиции, автомашина Lexus выехала на полосу для встречного движения и допустила столкновение с Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое были госпитализированы в больницу.

