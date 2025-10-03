Очередное смертельное ДТП с участием Toyota Alphard произошло в Казахстане

В Павлодарской области произошло смертельное ДТП с участием Toyota Alphard, в результате которого погибли два пассажира и травмирован водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по предварительным данным установлено, что 2 октября на 17 км автодороги Павлодар - Кызылорда вблизи села Атамекен водитель Toyota Аlphard, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на лошадь, в результате автомашина опрокинулась в кювет.

На месте аварии погибли два пассажира и травмирован водитель.

Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будет дана правовая оценка и действиям владельца лошади.

"Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства", - добавили в ведомстве.

Недавно в Алматинской области произошло жуткое ДТП со смертельным исходом с участием Toyota Alphard. По предварительным данным полиции, автомашина Lexus выехала на полосу для встречного движения и допустила столкновение с Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое были госпитализированы в больницу. В июле в Жамбылской области, как рассказали стражи порядка, водитель минивэна Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком SDLG. В результате водитель Toyota и 3 его пассажира погибли. Один пассажир минивэна и водитель экскаватора были госпитализированы в больницу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.