Пассажирка выпала из салона такси и оказалась под колесами другого авто в Костанае (видео)
В Сети опубликовано видео, записанное на камеры видеорегистратора. На жутких кадрах видно пассажирку такси, которая выпала из машины и оказалась под колесами другого авто, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Krispastana опубликовали видео с информацией о том, что в Костанае пассажир выпал из машины на перекрестке и попал под колеса другого авто.
"На перекрестке улиц Алтынсарина и Гоголя в Костанае произошел инцидент. Во время разворота автомобиля открылась дверь, и из салона выпал пассажир.
Следовавший позади водитель не успел среагировать и совершил наезд на упавшего человека. Пострадавший оказался под колесами автомобиля", - сказано в сообщении.
В Департаменте полиции Костанайской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что выпавшим пассажиром была женщина.
"По факту ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Алтынсарина, в ходе которого из салона такси во время движения выпала пассажирка и на нее наехал следом двигавшийся автомобиль, полицией возбуждено административное производство. Собранные материалы будут направлены в суд.
Водитель такси привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Пострадавшая госпитализирована в больницу. Согласно ПДД, все пассажиры обязаны использовать ремни безопасности во время движения, вне зависимости от места в салоне", - сообщили в полиции.
Позже в ДП Костанайской области добавили, что по факту наезда возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.
В августе прошлого года в Сети появилось видео, на котором из движущегося автомобиля на дорогу с переднего сидения выпал ребенок. Кадры вызвали возмущение пользователей. В полиции тогда сообщили, что личность водителя установлена и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Позже водитель был привлечен к административной ответственности по факту несоблюдения требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных правилами дорожного движения.
