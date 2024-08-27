Ребенок выпал из движущегося авто в Актау: водителя нашли
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В Актау наказали водителя, из автомобиля которого во время движения на проезжую часть выпал ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.
"Водитель привлечен к административной ответственности по факту несоблюдения требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных правилами дорожного движения", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором из движущегося автомобиля на дорогу с переднего сидения выпал ребенок. Кадры вызвали возмущение пользователей.
В полиции тогда сообщили, что личность водителя установлена и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Отметим, что по ст.593 КоАП РК несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге), а несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами также влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2153794-rebenok-vypal-iz-dvizhushchegosya-avto-v-aktau-voditelya-nashli/