Ребенок выпал из движущегося авто в Актау: водителя нашли

В Актау наказали водителя, из автомобиля которого во время движения на проезжую часть выпал ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

"Водитель привлечен к административной ответственности по факту несоблюдения требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных правилами дорожного движения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором из движущегося автомобиля на дорогу с переднего сидения выпал ребенок. Кадры вызвали возмущение пользователей.

В полиции тогда сообщили, что личность водителя установлена и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Отметим, что по ст.593 КоАП РК несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге), а несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами также влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).