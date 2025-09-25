Водитель Nissan совершил смертельный наезд на владельца электровелосипеда в Алматы
В Алматы владелец электровелосипеда погиб в результате наезда на него автомобиля Nissan, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили о смертельном ДТП, в ходе которого погиб мужчина на электровелосипеде. По данным ведомства, смертельная авария произошла сегодня в 14:10 в Турксибском районе.
"Водитель автомашины марки Nissan, следуя по улице Гете в восточном направлении, допустил наезд на электровелосипед под управлением мужчины 1964 года рождения.
В результате ДТП водителя электровелосипеда с телесными повреждениями доставили в одну из больниц города. К сожалению, спустя некоторое время он скончался", - сообщили в полиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
Накануне 11-летняя девочка погибла в ДТП на трассе в Акмолинской области, когда столкнулись два автомобиля. Еще семеро участников аварии госпитализированы.
Также сообщалось, что пять обгоревших тел обнаружили на трассе в Павлодарской области. Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре пассажира и водитель.
