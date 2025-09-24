Две легковушки столкнулись на трассе в Акмолинской области: погиб ребенок

11-летняя девочка погибла в ДТП на трассе в Акмолинской области - столкнулись два автомобиля. Еще семеро участников аварии госпитализированы, сообщает Kazinform.

Как сообщает информационное агентство со ссылкой на местную полицию, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки "Фольксваген Гольф" и "Лада Гранта" произошло 23 сентября в Атбасарском районе Акмолинской области.

"В результате аварии на месте происшествия погибла несовершеннолетняя пассажирка автомашины марки "Фольксваген Гольф". Водитель и четыре пассажира этого же транспортного средства, а также водитель и пассажир второй автомашины с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время полицейские проводят досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Накануне сообщалось, что пять обгоревших тел обнаружили на трассе в Павлодарской области. Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре пассажира и водитель.

