Две легковушки столкнулись на трассе в Акмолинской области: погиб ребенок
Опубликовано:
11-летняя девочка погибла в ДТП на трассе в Акмолинской области - столкнулись два автомобиля. Еще семеро участников аварии госпитализированы, сообщает Kazinform.
Как сообщает информационное агентство со ссылкой на местную полицию, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки "Фольксваген Гольф" и "Лада Гранта" произошло 23 сентября в Атбасарском районе Акмолинской области.
"В результате аварии на месте происшествия погибла несовершеннолетняя пассажирка автомашины марки "Фольксваген Гольф". Водитель и четыре пассажира этого же транспортного средства, а также водитель и пассажир второй автомашины с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время полицейские проводят досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Накануне сообщалось, что пять обгоревших тел обнаружили на трассе в Павлодарской области. Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре пассажира и водитель.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2290077-dve-legkovushki-stolknulis-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-pogib-rebenok/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах