Пять обгоревших тел обнаружили на трассе в Павлодарской области
Опубликовано:
Пять обгоревших тел обнаружили на трассе в Павлодарской области. Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре пассажира и водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по предварительным данным, 23 сентября на автодороге Павлодар - Кызылорда, в 5 км от села Байет, водитель автомашины Toyota Lucida, не обеспечив безопасность дорожного движения и не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с грузовым автотранспортом Sitrak.
В результате ДТП произошло возгорание автомашины Toyota. Погибли четыре пассажира и водитель.
"Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства", - отметили в ведомстве.
Ранее в Алматинской области легковой автомобиль врезался в прицеп фуры, которая ехала в попутном направлении, и загорелся. Водитель погиб на месте происшествия. По данному факту полиция начала следственные действия.
Также в Алматы в районе одного из рынков загорелся легковой автомобиль. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь за четыре минуты. К счастью, никто не пострадал.
