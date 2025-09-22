"Протаранил семь авто": водителя в Алматинской области задержали после публикации видео в соцсетях
В Алматинской области семь машин пострадали в результате ДТП. Мужчину, который на авто таранил припаркованный транспорт, привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В Telegram-канале sergek.kaz опубликовали видео очевидцев, которые сообщили, что неизвестный за рулем автомобиля разбил семь припаркованных машин. Инцидент произошел в селе Бесагаш.
Департамент полиции Алматинской области оставил под видео комментарий. По данным правоохранительных органов, сотрудники оперативно установили и доставили в отдел мужчину, совершившего дорожно-транспортное происшествие во дворе одного из жилых комплексов.
"Водитель привлечен к ответственности в рамках действующего законодательства. В настоящее время проводятся проверки для установления всех обстоятельств произошедшего", - пояснили в полиции.
Напомним, ранее в Астане пьяный водитель ночью на парковке повредил несколько автомобилей и уехал. Полицейским удалось найти его, в итоге автолюбителя лишили прав.
До этого в столице произошел еще один похожий случай - водитель Hyundai Elantra допустил столкновение с двумя автомобилями и сбежал с места происшествия. Его нашли и арестовали. Как оказалось, у него не было прав на вождение.
