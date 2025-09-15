Грузовик провалился под землю в центре Семея
Грузовой автомобиль провалился под землю на перекрестке в центре Семея - подробности сообщили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.
Инцидент произошел накануне, 14 сентября в Семее, на пересечении улиц Ибраева и Уранхаева.
Как сообщили в ДП области Абай, при проведении дорожно-строительных работ произошло обрушение дорожного полотна в районе теплового узла.
"37-летний водитель, проезжая данный участок, допустил частичный провал автомобиля в образовавшуюся яму. Пострадавших нет. Нанесен только материальный ущерб", - сообщили в ведомстве.
В ДП добавили, что сотрудники полиции, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, оцепили территорию и приняли меры безопасности.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Похожий инцидент произошел около месяца назад в Павлодаре - автомобиль Mitsubishi Pajero провалился в яму. По информации полиции, водитель не заметил ограждение возле ремонтных работ.
А около двух недель назад автомобиль оказался в русле реки в Алматы. Кадры необычного происшествия появились в Сети.
