Водителям запрещали ездить и направляли на отдых на трассах в Карагандинской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Жанна Мусабаева
    Жанна Мусабаева
    Выпускающий редактор

    Водителям запрещали ездить и направляли на отдых на трассах в Карагандинской области

    Опубликовано:

    Патрульная машина
    Полиция. Иллюстративное фото: ДП Алматы

    В Карагандинской области сотрудники Департамента полиции провели рейд против сонных водителей на автодорогах республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

    Как сообщает Telegram-канал МВД РК, полицейские останавливали автомобили, обращая особое внимание на водителей, находившихся в пути длительное время и проявлявших признаки усталости. В таких случаях дальнейшее движение им запрещалось, а водителей направляли на отдых.

    Командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов подчеркнул, что такая практика является одним из наиболее действенных способов профилактики аварий.

    С начала года в области зарегистрировано 482 ДТП. Более 50 происшествий произошли из-за того, что водители заснули за рулем.

    "Своевременная остановка уставших и сонных водителей - важнейшая мера, которая помогает сохранить человеческие жизни", - отметил Медет Нурмуханов.

    В ходе рейда на трассе Караганда - Балхаш было остановлено 15 автомобилей. Их водителям временно запретили продолжать движение.

    Своим мнением поделился гражданин Узбекистана Ахрорбек Камбаров.

    "В Казахстане нас остановили полицейские и попросили отдохнуть, если мы устали. Это очень правильно. Мы часто видим аварии на дорогах. Ночью полиция думает о нашей безопасности и просит не выезжать. Спасибо полиции за заботу", - отмечает водитель.

    Заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров сообщил, что в ближайшее время планируется внедрение новой системы контроля.

    "Совместно с областной прокуратурой мы вводим механизм, по которому информация о водителях, находящихся за рулем более 8 часов, будет автоматически поступать на планшеты полицейских.

    В случае превышения времени мы будем их останавливать и не выпускать на трассу до отдыха. Караганда — крупный транспортный узел, поэтому машины часто приезжают ночью или ранним утром, когда риск заснуть особенно велик. Мы уверены: внедрение системы позволит значительно сократить количество ДТП", - подчеркнул Жаскайрат Каиров.

    Напомним, накануне, 13 сентября, около 23:30 в Карагандинской области, на автодороге "Караганда - Аягуз - Бугаз" вблизи села Шешенкара, водитель автомобиля Ford Mondeo, следуя из города Каркаралинска в сторону города Караганды, при выполнении маневра обгона в неустановленном месте выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Changan. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 5 человек.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.