Водителям запрещали ездить и направляли на отдых на трассах в Карагандинской области

В Карагандинской области сотрудники Департамента полиции провели рейд против сонных водителей на автодорогах республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает Telegram-канал МВД РК, полицейские останавливали автомобили, обращая особое внимание на водителей, находившихся в пути длительное время и проявлявших признаки усталости. В таких случаях дальнейшее движение им запрещалось, а водителей направляли на отдых.

Командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов подчеркнул, что такая практика является одним из наиболее действенных способов профилактики аварий.

С начала года в области зарегистрировано 482 ДТП. Более 50 происшествий произошли из-за того, что водители заснули за рулем.

"Своевременная остановка уставших и сонных водителей - важнейшая мера, которая помогает сохранить человеческие жизни", - отметил Медет Нурмуханов.

В ходе рейда на трассе Караганда - Балхаш было остановлено 15 автомобилей. Их водителям временно запретили продолжать движение.

Своим мнением поделился гражданин Узбекистана Ахрорбек Камбаров.

"В Казахстане нас остановили полицейские и попросили отдохнуть, если мы устали. Это очень правильно. Мы часто видим аварии на дорогах. Ночью полиция думает о нашей безопасности и просит не выезжать. Спасибо полиции за заботу", - отмечает водитель.

Заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров сообщил, что в ближайшее время планируется внедрение новой системы контроля.

"Совместно с областной прокуратурой мы вводим механизм, по которому информация о водителях, находящихся за рулем более 8 часов, будет автоматически поступать на планшеты полицейских.

В случае превышения времени мы будем их останавливать и не выпускать на трассу до отдыха. Караганда — крупный транспортный узел, поэтому машины часто приезжают ночью или ранним утром, когда риск заснуть особенно велик. Мы уверены: внедрение системы позволит значительно сократить количество ДТП", - подчеркнул Жаскайрат Каиров.

Напомним, накануне, 13 сентября, около 23:30 в Карагандинской области, на автодороге "Караганда - Аягуз - Бугаз" вблизи села Шешенкара, водитель автомобиля Ford Mondeo, следуя из города Каркаралинска в сторону города Караганды, при выполнении маневра обгона в неустановленном месте выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Changan. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 5 человек.

