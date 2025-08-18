Автомобиль провалился в яму в Павлодаре (видео)

В Сети появилось видео из Павлодара, где автомобиль Mitsubishi Pajero провалился в яму. По информации полиции, водитель не заметил ограждение возле ремонтных работ, передает NUR.KZ.

Видео из Павлодара разместил Instagram-паблик tipavlo.dar. На кадрах можно заметить, как автомобиль из ямы доставали с помощью автокрана.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, полицией проводится проверка по факту ДТП, в результате которого авто провалилось в яму.

"18 августа в 12:05 водитель машины Mitsubishi Pajero, двигаясь по проспекту Н.Назарбаева, на пересечении с улицей Естая, совершая маневр, не заметил ограждение и въехал в яму", - рассказали в ДП региона.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадавших нет.

Ранее в Атырау в результате ДТП автомобиль Hyundai Tucson опрокинулся на бок. Перевернуть машину на колеса помогли очевидцы, в том числе пожилая женщина. По словам свидетелей, бабушка вместе с другими прохожими помогла поставить перевернувшийся автомобиль на колеса.

В начале августа на республиканской автодороге в Жамбылской области выявили повреждение дорожного полотна диаметром около 1 метра. В целях обеспечения безопасности на месте организовали круглосуточное дежурство.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.