BMW влетел в забор стройплощадки ночью в Алматы (фото)
Опубликовано:
Авария произошла минувшей ночью в Алматы - автомобиль марки BMW врезался в забор. Подробности озвучили в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.
По информации ведомства, ДТП произошло вчера в 23:30 в Бостандыкском районе мегаполиса.
Водитель автомобиля марки BMW, следуя по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, на пересечении с улицей Кунаева не справился с управлением и врезался в забор.
К счастью, никто в ДТП не пострадал. Сотрудники УП Бостандыкского района устанавливают обстоятельства аварии.
По информации Zakon.kz, немецкий седан врезался в забор строительной площадки.
Недавно автомобиль въехал в дерево после столкновения с другой машиной в Алматы - два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Жамакаева-Затаевича - один из водителей пострадал.
А до этого автомобиль оказался в русле реки в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2284554-bmw-vletel-v-zabor-stroyploshchadki-nochyu-v-almaty-foto/
