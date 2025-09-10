BMW влетел в забор стройплощадки ночью в Алматы (фото)

Авария произошла минувшей ночью в Алматы - автомобиль марки BMW врезался в забор. Подробности озвучили в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, ДТП произошло вчера в 23:30 в Бостандыкском районе мегаполиса.

Водитель автомобиля марки BMW, следуя по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, на пересечении с улицей Кунаева не справился с управлением и врезался в забор.

Авария. Фото: Zakon.kz

К счастью, никто в ДТП не пострадал. Сотрудники УП Бостандыкского района устанавливают обстоятельства аварии.

По информации Zakon.kz, немецкий седан врезался в забор строительной площадки.

Недавно автомобиль въехал в дерево после столкновения с другой машиной в Алматы - два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Жамакаева-Затаевича - один из водителей пострадал.

А до этого автомобиль оказался в русле реки в Алматы.

Авария. Фото: Zakon.kz

