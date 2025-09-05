54-летняя женщина на мопеде погибла в ДТП с бетономешалкой в Алматы

В Алматы произошло страшное ДТП, в ходе которого 54-летняя водительница мопеда погибла после стоклновения с грузовиком, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию мегаполиса.

В Telegram-канале Krispastana опубликовали информацию о том, что в Алматы мопедистка погибла в аварии с бетономешалкой. Данную информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в Департаменте полиции города.

Сообщается, что трагедия произошла в Жетысуском районе города.

"Водитель грузовика марки Howo, следуя по Капчагайскому тракту в южном направлении, допустил столкновение с мопедом марки Honda под управлением 54 летней женщины, которая от полученных травм скончалась на месте", - сообщили в ДП.

Сообщается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

В июле трагедия произошла в Кульсары - в результате столкновения мопеда с автобусом погиб 12-летний мальчик.

На прошлой неделе на одной из объездных трасс в Астане произошло массовое ДТП с участием грузовика и нескольких легковушек, были пострадавшие.

