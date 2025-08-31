Автобус насмерть сбил ребенка в Атырау

В Атырау водитель автобуса сбил насмерть 10-летнего ребенка - авария произошла в микрорайоне Таскала, передает региональное издание AtyrauPress.

Как сообщили изданию в пресс-службе ДП области, 30 августа в 13:30 в микрорайоне Таскала на улице Центральная произошла страшная авария.

"Возле автобусной остановки подросток 2015 года рождения пытался перейти дорогу и попал под колеса автобуса. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался в машине скорой помощи от полученных травм.

В настоящее время по факту происшествия ведется сбор соответствующих документов", - отмечается в сообщении.

До этого в Наурызбайском районе Алматы под колеса внедорожника попал ребенок 2013 года рождения. От полученных травм он скончался.

