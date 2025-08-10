Внедорожник насмерть сбил ребенка в Алматы
Опубликовано:
В Наурызбайском районе Алматы под колеса внедорожника попал ребенок 2013 года рождения. От полученных трамп он скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции, ДТП произошло сегодня в 13:30 в Наурызбайском районе Алматы.
"Водитель Range Rover, следуя по улице Хегай в восточном направлении, допустил наезд на ребенка, который находился на проезжей части. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.
По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2273769-vnedorozhnik-nasmert-sbil-rebenka-v-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах