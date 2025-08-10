Внедорожник насмерть сбил ребенка в Алматы

В Наурызбайском районе Алматы под колеса внедорожника попал ребенок 2013 года рождения. От полученных трамп он скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции, ДТП произошло сегодня в 13:30 в Наурызбайском районе Алматы.

"Водитель Range Rover, следуя по улице Хегай в восточном направлении, допустил наезд на ребенка, который находился на проезжей части. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.