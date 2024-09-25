Toyota Prado влетел в детскую площадку в Жанаозене (видео)
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В Сети появились кадры инцидента: внедорожник снес часть конструкций на детской площадке. Инцидент прокомментировали в полиции, передает Lada.kz.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области корреспонденту издания сообщили, что ДТП произошло сегодня, 25 сентября, в микрорайоне "Шугыла".
"По факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, водитель Toyota Prado привлечен к административной ответственности. Пострадавших нет", - прокомментировали в ведомстве.
На видео, размещенном в Instagram-аккаунте Zhanaozen_online, видны смятые конструкции детской площадки и врезавшийся в них автомобиль.
Напомним, ранее в июле автомобиль влетел в ограждение детской площадки в Актау. Видео происшествия также появилось в Сети.
В Алматы автомобиль скорой помощи влетел на летнюю террасу китайского ресторана. Также на кадрах, распространившихся в сети, заметен упавший фонарный столб. В результате аварии никто не пострадал.
Также в Алматы грузовик протаранил несколько дворов частного сектора. В полиции сообщили, что водитель не справился с управлением.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2166001-toyota-prado-vletel-v-detskuyu-ploshchadku-v-zhanaozene-video/
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