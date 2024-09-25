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Toyota Prado влетел в детскую площадку в Жанаозене (видео)

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ДТП в Жанаозене
ДТП в Жанаозене. Кадр из видео: instagram.com/zhanaozen_online

В Сети появились кадры инцидента: внедорожник снес часть конструкций на детской площадке. Инцидент прокомментировали в полиции, передает Lada.kz.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области корреспонденту издания сообщили, что ДТП произошло сегодня, 25 сентября, в микрорайоне "Шугыла".

"По факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, водитель Toyota Prado привлечен к административной ответственности. Пострадавших нет", - прокомментировали в ведомстве.

На видео, размещенном в Instagram-аккаунте Zhanaozen_online, видны смятые конструкции детской площадки и врезавшийся в них автомобиль.

Напомним, ранее в июле автомобиль влетел в ограждение детской площадки в Актау. Видео происшествия также появилось в Сети.

В Алматы автомобиль скорой помощи влетел на летнюю террасу китайского ресторана. Также на кадрах, распространившихся в сети, заметен упавший фонарный столб. В результате аварии никто не пострадал.

Также в Алматы грузовик протаранил несколько дворов частного сектора. В полиции сообщили, что водитель не справился с управлением.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2166001-toyota-prado-vletel-v-detskuyu-ploshchadku-v-zhanaozene-video/

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