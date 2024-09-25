Toyota Prado влетел в детскую площадку в Жанаозене (видео)

В Сети появились кадры инцидента: внедорожник снес часть конструкций на детской площадке. Инцидент прокомментировали в полиции, передает Lada.kz.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области корреспонденту издания сообщили, что ДТП произошло сегодня, 25 сентября, в микрорайоне "Шугыла".

"По факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, водитель Toyota Prado привлечен к административной ответственности. Пострадавших нет", - прокомментировали в ведомстве.

На видео, размещенном в Instagram-аккаунте Zhanaozen_online, видны смятые конструкции детской площадки и врезавшийся в них автомобиль.

Напомним, ранее в июле автомобиль влетел в ограждение детской площадки в Актау. Видео происшествия также появилось в Сети.

В Алматы автомобиль скорой помощи влетел на летнюю террасу китайского ресторана. Также на кадрах, распространившихся в сети, заметен упавший фонарный столб. В результате аварии никто не пострадал.

Также в Алматы грузовик протаранил несколько дворов частного сектора. В полиции сообщили, что водитель не справился с управлением.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.