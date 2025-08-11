Пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете в Мангистау (видео)

В Мангистауской области на месторождении Каламкас произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших в аварии эвакуировали вертолетом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Авария произошла 9 августа.

По данным спасателей, в результате аварии пострадали два человека. Их бортом "Казавиаспас" доставили в Мангистаускую областную больницу.

Отмечается, что состояние пострадавших стабильное.

Другие подробности ДТП неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели на вертолете экстренно доставили казахстанку из поселка в больницу в Усть-Каменогорске.

До этого мы писали, что вертолет привлекли для эвакуации туриста с признаками горной болезни в Алматы.

А зимой на востоке Казахстана ребенка экстренно доставили в медучреждение в Усть-Каменогорске вертолетом МЧС. 4-летнего малыша сопровождала бригада врачей.

