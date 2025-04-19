Комитет по охране прав детей прокомментировал ДТП с юными футболистами

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали ДТП на трассе Павлодар - Астана, в результате которого погиб тренер детской футбольной команды, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, на данный момент 15 из 16 детей уже находятся дома. Одного ребенка сегодня должны доставить в Павлодар санитарной авиацией в областную детскую больницу для продолжения лечения по месту жительства.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области находится на связи с мамой пострадавшего мальчика.

В комитете уточнили, что группа детей, занимающихся в частной футбольной школе, следовала в Астану для участия в детском футбольном турнире среди команд 2011-2012 годов рождения.

Перед выездом родители несовершеннолетних дали согласие на участие детей в соревнованиях и их транспортировку, подтвердив это сообщением в общем чате мессенджера WhatsApp.

"Однако представители частной футбольной школы не проинформировали местные и правоохранительные органы касательно транспортировки детей.

Следует отметить, что ранее Комитетом по охране прав детей во все местные исполнительные органы были направлены инструкции по организации перевозок детей, в которых четко прописаны требования к сопровождению, техническому состоянию транспорта, наличию необходимых документов и ответственности сопровождающих лиц", - добавили в ведомстве.

Напомним, смертельное ДТП произошло на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты на территории Акмолинской области 18 апреля.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, совершая обгон грузовой автомашины, допустил опрокидывание.

По данным ДП Акмолинской области, в салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер, они ехали из Павлодара в Астану на соревнования.

В результате аварии на месте скончался тренер. Дети были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ДП отметили, что руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. По данному факту проводится проверка.

Позже стало известно, что в ДТП погиб тренер Алибек Джусупов. Семерых детей госпитализировали в Ерейментаускую районную больницу: одного - в реанимацию; шестерых, получивших травмы легкой и средней степени тяжести, - в хирургическое отделение.

В акимате Павлодарской области сообщили, что на тот момент 12 из 16 детей переданы родителям и находятся в Павлодаре, 4 ребенка пока были в стационаре и ожидали родителей.