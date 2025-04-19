Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Комитет по охране прав детей прокомментировал ДТП с юными футболистами

Опубликовано:

Вертолет санавиации
Вертолет санавиации. Иллюстративное фото: gov.kz

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали ДТП на трассе Павлодар - Астана, в результате которого погиб тренер детской футбольной команды, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, на данный момент 15 из 16 детей уже находятся дома. Одного ребенка сегодня должны доставить в Павлодар санитарной авиацией в областную детскую больницу для продолжения лечения по месту жительства.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области находится на связи с мамой пострадавшего мальчика.

В комитете уточнили, что группа детей, занимающихся в частной футбольной школе, следовала в Астану для участия в детском футбольном турнире среди команд 2011-2012 годов рождения.

Перед выездом родители несовершеннолетних дали согласие на участие детей в соревнованиях и их транспортировку, подтвердив это сообщением в общем чате мессенджера WhatsApp.

"Однако представители частной футбольной школы не проинформировали местные и правоохранительные органы касательно транспортировки детей.

Следует отметить, что ранее Комитетом по охране прав детей во все местные исполнительные органы были направлены инструкции по организации перевозок детей, в которых четко прописаны требования к сопровождению, техническому состоянию транспорта, наличию необходимых документов и ответственности сопровождающих лиц", - добавили в ведомстве.

Напомним, смертельное ДТП произошло на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты на территории Акмолинской области 18 апреля.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, совершая обгон грузовой автомашины, допустил опрокидывание.

По данным ДП Акмолинской области, в салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер, они ехали из Павлодара в Астану на соревнования.

В результате аварии на месте скончался тренер. Дети были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ДП отметили, что руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. По данному факту проводится проверка.

Позже стало известно, что в ДТП погиб тренер Алибек Джусупов. Семерых детей госпитализировали в Ерейментаускую районную больницу: одного - в реанимацию; шестерых, получивших травмы легкой и средней степени тяжести, - в хирургическое отделение.

В акимате Павлодарской области сообщили, что на тот момент 12 из 16 детей переданы родителям и находятся в Павлодаре, 4 ребенка пока были в стационаре и ожидали родителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2237334-komitet-po-ohrane-prav-detey-prokommentiroval-dtp-s-yunymi-futbolistami/