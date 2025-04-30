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Отца 5 детей осудили за смерть жены на юге Казахстана, но отложили исполнение приговора

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Мужчина расстроен
Мужчина. Иллюстративное фото: eclipse_images/Getty Images

В Жамбылской области осудили отца 5 детей за ДТП, унесшее жизнь его супруги. Исполнение приговора отложили из-за маленького ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в управлении транспортным средством, будучи лишенным прав и в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.5 ст.346 УК), рассмотрел в апелляционном порядке Жамбылский областной суд.

Суд установил, что в мае 2024 года подсудимый, являясь лицом, лишенным права управления транспортными средствами, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Daewoo Nexia на трассе Кордай - Отар Кордайского района Жамбылской области.

Превышая установленную скорость, он привел свой автомобиль к столкновению с дорожным барьером на мосту.

"Происшествие привело к смерти супруги гражданина, а также причинению разных телесных повреждений их трем несовершеннолетним детям", - отметили в суде.

Вина мужчины была доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, заключениями экспертов и другими доказательствами.

Прокурор просил назначить 6 лет лишения свободы. Потерпевшая - мать погибшей, просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Сам мужчина вину не признал и просил его оправдать.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие пяти несовершеннолетних детей и положительную характеристику. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда первой инстанции мужчину признали виновным по ч.5 ст.346 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции был изменен.

В связи с наличием у мужчины малолетнего ребенка 2023 года рождения исполнение приговора отложили на 5 лет, то есть до 2030 года. В остальной части приговор суда остался без изменений. Судебные акты уже вступили в законную силу.

Отметим, что по ч.5 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 9 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области суд назначил 5 лет лишения свободы 34-летнему водителю за дорожную аварию, в которой погибли его мать и сестра и пострадали две другие родственницы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2240751-otca-5-detey-osudili-za-smert-zheny-na-yuge-kazahstana-no-otlozhili-ispolnenie-prigovora/