"Операция продолжается": что известно о ситуации на трассе Тараз - Шымкент, где фура перегородила проезд

Появилась обновленная информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Тараз - Шымкент в Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, по состоянию на 12:20 7 июня 2025 года движение транспортных средств осуществляется реверсивно по одной полосе.

"На четвертый день работ удалось извлечь крупногабаритный груз. В настоящее время продолжается операция по подъему трала. После завершения этих работ будет проведена оценка состояния дорожного покрытия и начнется восстановление полноценного движения.

Просим водителей соблюдать осторожность и учитывать временные ограничения на данном участке", - обратились к казахстанцам в "КазАвтоЖоле".

Напомним, 4 июня в "КазАвтоЖоле" сообщили, что на 653 км платной автодороги Тараз - Шымкент, вблизи населенного пункта Келтемашат Тюлькубасского района Туркестанской области, произошло ДТП с участием крупногабаритного грузового автомобиля Shacman.

Фура следовала по направлению Тараз - Шымкент по автодороге от границы РФ (КПП "Жайсан") к границе с Китаем (КПП "Нұр Жолы").

На Машатском перевале у транспортного средства отказала тормозная система, в результате чего водитель не справился с управлением. Грузовик перекрыл проезжую часть в обоих направлениях и повредил 220 погонных метров колесоотбойного ограждения.

Пострадавших, к счастью, не было. Начались работы по полному восстановлению проезда.

Позже стало известно, что по состоянию на 21:30 6 июня 2025 года движение транспортных средств осуществляется реверсивно по одной полосе. Уже третий день ведутся масштабные работы. Одной из основных причин затруднений был крупногабаритный груз, который требовал применения специальной техники.