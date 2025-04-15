Провели трепанацию черепа: врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при наезде на людей в Атбасаре
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Жуткое ДТП произошло на днях в Атбасаре - Mercedes наехал на людей, которые стояли на обочине дороги. Врачи рассказали о состоянии шестилетнего пострадавшего, передает сайт телеканала КТК.
В инциденте травмы получили две женщины и двое детей. Самому младшему экстренно провели сложнейшую операцию, а одну женщину доставили в реанимацию районной больницы, вторую с 15-летним подростком - в отделение травматологии.
Медики рассказали о состоянии самого маленького пострадавшего.
Мальчику, которого экстренно доставили в Кокшетау, провели трепанацию черепа и удалили гематому. Врачи говорят, ребенок уже вне опасности.
"Состояние ребенка стабильное. Никаких жизненно угрожающих, ничего нет у него. Операция прошла успешно, сейчас он стабильный, полностью отвечает на вопросы, в контакт вступает. На завтрашний день планируем переводить уже в отделение", - рассказал анестезиолог-реаниматолог Многопрофильной детской больницы Акмолинской области Ербол Жумагалиев.
Источник: КТК
Напомним, на днях в городе Атбасар Акмолинской области автомобиль сбил четверых человек, стоявших на обочине. Сообщалось, что наезд совершен на двух взрослых и двоих несовершеннолетних, все они жители микрорайона, где и произошло ДТП.
В полиции прокомментировали аварию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2235753-proveli-trepanaciyu-cherepa-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-rebenka-postradavshego-pri-naezde-na-lyudey-v-atbasare/