Съехал с дороги и врезался в деревья: водитель погиб в аварии в области Абай (фото)
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня в области Абай - погиб водитель легковушки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Сегодня, 10 апреля, около 05:20 часов на 16-м километре автодороги Семей – Бородулиха 33-летний водитель автомобиля марки Volkswagen Passat, следуя в направлении села Бородулиха, не справился с управлением, сообщили в полиции.
Он допустил съезд с проезжей части и совершил наезд на деревья.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, на днях Павлодарской области произошла похожая трагедия - на трассе "Кызылорда-Павлодар" водитель легкового авто не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Погиб пассажир.
А в Караганде в результате ДТП погибла женщина-пешеход - водитель автомашины не справился с управлением и выехал на тротуар, где были люди.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2234723-sehal-s-dorogi-i-vrezalsya-v-derevya-voditel-pogib-v-avarii-v-oblasti-abay-foto/