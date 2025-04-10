Съехал с дороги и врезался в деревья: водитель погиб в аварии в области Абай (фото)

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня в области Абай - погиб водитель легковушки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Сегодня, 10 апреля, около 05:20 часов на 16-м километре автодороги Семей – Бородулиха 33-летний водитель автомобиля марки Volkswagen Passat, следуя в направлении села Бородулиха, не справился с управлением, сообщили в полиции.

Он допустил съезд с проезжей части и совершил наезд на деревья.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, на днях Павлодарской области произошла похожая трагедия - на трассе "Кызылорда-Павлодар" водитель легкового авто не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Погиб пассажир.

А в Караганде в результате ДТП погибла женщина-пешеход - водитель автомашины не справился с управлением и выехал на тротуар, где были люди.