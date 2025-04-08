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Смертельный наезд на девочку в Алматы: водитель фуры арестован на два месяца

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Девочка перед фурой
Девочка перед фурой. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Алматы водителя грузовика, который совершил смертельный наезд на девочку на пешеходном переходе, арестовали, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте, прокуратурой Алматы поддержано ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении водителя грузовика "Renault" по уголовному делу о ДТП.

"Водитель грузовика на пересечении улиц Новая-Бурундайская допустил наезд на семилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок скончался на месте.

Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении водителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - говорится в сообщении надзорного органа.

Санкция статьи, как сообщили в прокуратуре, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, 2 апреля в Алматы произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка. По данному факту возбудили уголовное дело.

Позже стали известные некоторые подробности произошедшего. Оказалось, что ребенок погиб на глазах у матери, которая встречала девочку на другой стороне дороги. А очевидцы считают, что в произошедшем виноват не только водитель фуры, но и водитель автобуса.

Сообщалось, что полицейские задержали 66-летнего водителя фуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2233985-smertelnyy-naezd-na-devochku-v-almaty-arestovan-voditel-fury/