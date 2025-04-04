Водителю "Танка" грозит до 10 лет колонии за смерть 4 человек в Костанайской области

В Костанайской области дело о смерти 4 человек в ДТП направили суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 18 марта прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли четыре человека.

"Расследованием установлено, что 28 октября 2024 года на 68 км трассы Костанай - Аулиеколь - Сурган 59-летний житель Карагандинской области, управляя автомашиной TANK, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ", - рассказали в ведомстве.

Водитель автомашины "ВАЗ" и трое его пассажиров погибли, еще один человек получил тяжкий вред здоровью.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть четырех лиц).

Уголовное дело направили в специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.

Напомним, в октябре прошлого года между населенными пунктами Новонежинка и Жусалы в Костанайской области произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В результате аварии от полученных травм на месте погибли 4 человека, находившихся в автомобиле "ВАЗ". Водитель и пассажир автомобиля TANK были госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.

Добавим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.