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Эзотерика

Два ребенка погибли в ДТП в Жанаозене

Опубликовано:

Знак ДТП
ДТП. Иллюстративное фото: deepblue4you / Getty Images

В Мангистауской области в среду, 12 марта, случилось ДТП, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. Кадры с места аварии появились в соцсетях, передает Lada.kz.

Как пишет издание, кадры с места аварии появились в соцсетях. На них виден покореженный перевернутый автомобиль, слетевший с дороги.

На помощь пострадавшим пришли проезжавшие мимо автовладельцы, которые вытащили людей из опрокинувшегося автомобиля.

В социальных сетях сообщается, что ДТП произошло на трассе в Жанаозене. По словам пользователей, в результате аварии имеются пострадавшие и погибшие.

В пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что авария произошла вечером 12 марта.

"В результате ДТП пострадали пять человек, двое из которых – дети. Несовершеннолетние скончались в приемном покое больницы", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте полиции региона не предоставили полных подробностей аварии, уточнив лишь, что возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2227889-dva-rebenka-pogibli-v-dtp-v-zhanaozene/