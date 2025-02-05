Арест на 20 суток назначил суд Уральска сотруднику акимата за совершение массового ДТП
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Сегодня в Уральском суде рассмотрели дело по массовому ДТП, совершенному сотрудником акимата. Суд назначил ему арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет, передает "Мой город".
Авария произошла осенью прошлого года. Первого октября 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с ВАЗ и Skoda Rapid.
За рулем Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Е. Н. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".
В январе Н. получил строгий выговор и его освободили от должности. Сегодня, 5 февраля, в специализированном административном суде Уральска состоялось заседание по его делу.
Адвокат подсудимого просил закрыть дело за истечением срока давности, а также не признавать пострадавшую в ДТП потерпевшей по делу, так как ее фамилию в день аварии не внесли в протокол.
Защитник подсудимого также просил отсрочить заседание, чтобы у них было время доказать суду, что Н. на момент ДТП был трезв. По его словам, пройденное медосвидетельствование после аварии было не точным.
Вместе с тем, в ходе судебного заседания стало известно, что Н. проходил медосвидетельствование два раза. По его словам, первое было неполным.
"Первое медосвидетельствование было визуальным. Потом Н. увезли на скорой и спустя два с лишним часа он вновь прошел медосвидетельствование. По закону он должен был пройти повторное медосвидетельствование в течение двух часов, но его увезли на скорой, и он не мог уложиться в это время. Второе медосвидетельствование было неполноценным", - отметил адвокат.
Потерпевшая А. К. рассказала, что после аварии Н. приходил к ним домой. По ее словам, тогда он принес извинения и говорил, что в день аварии ехал с гостей и немного выпил. Н. в суде отрицал ее слова.
Согласно экспертизе, у потерпевшей легкая степень вреда здоровью. Но она до сих пор проходит лечение.
Судья специализированного административного суда Уральска Асель Гайнединова огласила решение.
"Суд постановил признать Е. Н. виновным по части 3 статьи 608 КоАП РК и наложить взыскание в виде ареста на 20 суток, а также лишить права управления транспортным средством сроком на 7 лет", - зачитала Асель Гайнединова.
Также судья разъяснила, что А. К. действительно не была упомянута в качестве потерпевшей в протоколе, однако при исследовании дела фактически установлено, что она находилась в авто и является потерпевшей.
"Суд считает, что сроки рассмотрения дела не истекли, потому что результаты повторной экспертизы были получены только 24 января. Что касается медосвидетельствования, экспертом указано, что Н. находился в состоянии алкогольного опьянения. Вина полностью доказана", - пояснила судья.
В связи с этим дело могут пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам.
Напомним, в день совершения ДТП мы уже публиковали информацию о нем. На тот момент сообщалось о двоих пострадавших в результате массовой аварии: по данным управления здравоохранения ЗКО, в ДТП пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина.
Добавим, также сегодня, 5 февраля, в Семее произошло ДТП с участием LADA Priora и Haval. В результате аварии три человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2218274-arest-na-20-sutok-naznachil-sud-uralska-sotrudniku-akimata-za-sovershenie-massovogo-dtp/