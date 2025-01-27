Уволили в день происшествия: экс-полицейского задержали после смертельной аварии в ЗКО
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В Таскалинском районе ЗКО женщина погибла после наезда на нее автомобиля. В смертельном ДТП подозревают сотрудника полиции, уволенного в день происшествия, передает "Мой город".
Как сообщает издание, ДТП произошло 24 января 2025 года в поселке Таскала. По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, водитель за рулем Mitsubishi при движении задним ходом наехал на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.
"В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель был трезв. Его водворили в изолятор временного содержания", - прокомментировали в полиции.
Как выяснилось, за рулем авто находился сотрудник отдела полиции этого же района. В ведомстве эту информацию подтвердили, однако на вопросы о должности полицейского и его возрасте не ответили. При этом отметили, что его уволили из органов внутренних дел в день происшествия.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
Ранее в одном из дворов города Аксу Павлодарской области водитель совершил наезд на девушку, которая получила травмы, а затем скрылся с места происшествия. Нарушитель был найден и привлечен к ответственности.
А в Павлодаре автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. По факту ДТП возбудили уголовное дело, а водителя водворили в ИВС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2215484-uvolili-v-den-proisshestviya-eks-policeyskogo-zaderzhali-posle-smertelnoy-avarii-v-zko/