Уволили в день происшествия: экс-полицейского задержали после смертельной аварии в ЗКО

В Таскалинском районе ЗКО женщина погибла после наезда на нее автомобиля. В смертельном ДТП подозревают сотрудника полиции, уволенного в день происшествия, передает "Мой город".

Как сообщает издание, ДТП произошло 24 января 2025 года в поселке Таскала. По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, водитель за рулем Mitsubishi при движении задним ходом наехал на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

"В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель был трезв. Его водворили в изолятор временного содержания", - прокомментировали в полиции.

Как выяснилось, за рулем авто находился сотрудник отдела полиции этого же района. В ведомстве эту информацию подтвердили, однако на вопросы о должности полицейского и его возрасте не ответили. При этом отметили, что его уволили из органов внутренних дел в день происшествия.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

Ранее в одном из дворов города Аксу Павлодарской области водитель совершил наезд на девушку, которая получила травмы, а затем скрылся с места происшествия. Нарушитель был найден и привлечен к ответственности.

А в Павлодаре автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. По факту ДТП возбудили уголовное дело, а водителя водворили в ИВС.